Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 13:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yaralanan köpeğe 112 ekibi müdahale etti
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de görevden dönen 112 Acil Servis ekibi, bir aracın çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen köpeği ambulansla veteriner hekime ulaştırdı.
Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Seyitgazi-1 Acil Servis ekibi, görevden dönerken Eskişehir-Seyitgazi kara yolu üzerinde yaralı bir köpek fark etti.
Araçta bulunan sağlık görevlileri Yasin Özkara, Ahmet Çeliker ve Yeliz Karav köpeğe ilk müdahalesini yaptıktan sonra sedyeyle ambulansa aldı.
İç kanama geçiren köpek kurtarılamadı
Ekip, üzerini battaniyeyle örttüğü köpeği Odunpazarı Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürdü. Veteriner hekimin acil ameliyata aldığı köpeğin iç kanama geçirdiği ve ayaklarında kırık olduğu tespit edildi.
Köpek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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