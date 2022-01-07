Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 11:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Park halindeki araçlara çarpıp, ortalığı birbirine kattı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki otomobillere çarptı. Kazaya karışan araçlardan biri telefon trafosuna çıktı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da seyreden Şaban Kaya, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, park halindeki araçlara çarptı.
Araçlardan biri, sokak başında bulunan telefon trafosunun üstüne çıktı. Kazada yaralanan olmazken, kazaya karışan 4 otomobilde hasar oluştu.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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