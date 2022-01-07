Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı.

Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olan havalimanının deniz dolgusu, Türkiye'nin yüz ölçümünü değiştirdi.

Ülkenin yüz ölçümünü 2,8 kilometrekare daha artıran dolgu için 100 milyon ton taş kullanıldı. Dolguyla ortaya çıkan kara parçası uydu fotoğraflarına yansıdı.

"Bölge ticaretine ciddi katkı yapacak"

Havalimanı inşaatını büyük heyecanla takip ettiklerini belirten Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, “Şu anda deniz dolgusu tamamen bitmiş. Üstyapı çalışmaları devam ediyor, inşallah kısa zamanda apron binalarının da devreye girmesiyle 3-4 ay gibi bir süre içerisinde tamamen bitmiş olacak” dedi.

Karamehmetoğlu, havalimanının bölgenin ticaretine çok ciddi katkı yapacağını söyledi:

"Ne kadar altyapı o kadar iş, aş, çekim merkezi demek. İlimizin, bölgemizin ticaretine çok ciddi anlamda katkılar yapacak. Özellikle kargo uçaklarıyla birlikte ihracatımız bu bölgeden ciddi anlamda artacak. Biz de istiyoruz ki havaalanının getireceği nimetlerden ilimiz, bölgemiz insanı istifade etsin. O yönde çabalarımız var inşallah umduğumuzu bulacağız."