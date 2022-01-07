Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 09:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Motosikletlere çarpan otomobil kasaba girdi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 3 motosiklete çarpıp kasap dükkanına girdi. Sürücünün de aralarında olduğu 4 kişi yaralandı.
İstanbul Fatih'te seyreden otomobilin sürücüsü Ercan Deveci, iddiaya göre, direksiyon başında rahatsızlandı. Deveci'nin yönetimindeki araç, park halindeki 3 motosiklete çarparak kasap dükkanına girdi.
Sürücü Deveci ile kaldırımdaki 3 kişi yaralandı. Savrulan motosikletler 3 iş yerinin camını kırdı. Kasap dükkanında da hasar oluştu.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Yaralıların durumu iyi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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