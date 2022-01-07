Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 09:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ordu'da televizyon ve radyo vericileri yandı
[Fotoğraf: DHA]
Ordu'da, ulusal televizyon kanalları ile radyoların karasal yayın için kurduğu vericilerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Bazı ulusal televizyon kanalları ile bir radyonun yayınları kesildi
Altınordu'nun Akçetepe Mahallesi'nde, ulusal televizyon kanalları ve radyolara ait karasal yayın vericilerinin bulunduğu alanda gece saatlerinde yangın çıktı.
İki televizyon kanalı ve bir radyo kanalının donanımlarının bulunduğu kulübede, kısa devre nedeniyle çıkan yangın büyüdü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri, 1 saatlik çalışmanın sonunda yangını söndürdü.
Bazı ulusal televizyon kanallarının ve bir radyonun karasal yayını kesildi. Mahallede de kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.
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