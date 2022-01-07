Altınordu'nun Akçetepe Mahallesi'nde, ulusal televizyon kanalları ve radyolara ait karasal yayın vericilerinin bulunduğu alanda gece saatlerinde yangın çıktı.

İki televizyon kanalı ve bir radyo kanalının donanımlarının bulunduğu kulübede, kısa devre nedeniyle çıkan yangın büyüdü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri, 1 saatlik çalışmanın sonunda yangını söndürdü.

Bazı ulusal televizyon kanallarının ve bir radyonun karasal yayını kesildi. Mahallede de kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.