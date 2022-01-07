Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 08:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 gözaltı kararı
[Fotoğraf: İHA]
Adana’da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın operasyonlarla dağılan "Yamaçlı grubu"nun yeninden faaliyete geçirilmesi için çalışma yapıldığını belirledi.
Örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 7 şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.
[Fotoğraf: İHA]
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler söz konusu adreslere baskın düzenledi.
Koçbaşıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı.
Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Adana DEAŞ Terörle Mücadele
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