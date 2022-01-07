Gümüşhane Belediyesi'nin şehir merkezinde yaşayanların hizmetine sunduğu klimalı duraklar, soğuğun etkisini göstermeye başladığı kış aylarında, toplu taşıma kullanan vatandaşların imdadına yetişiyor.

Duraklar, hava sıcaklıklarının eksi derecelere düştüğü Gümüşhane’de, otobüs veya dolmuş bekleyenler tarafından sık sık kullanılıyor.

Hava sıcaklığının belirli bir seviyenin altına düşmesiyle birlikte klimalar otomatik olarak devreye giriyor.

"Hem öğrenciler hem de vatandaşlar için bir nimet"

Bölge halkı ve üniversite okumak için şehre gelen öğrenciler klimalı duraklardan memnun.

Gümüşhane’nin kış aylarında çok soğuk olduğunu söyleyen Tolga Akyüz, "Bu havalarda ulaşım sıkıntılı olduğu için klimalı duraklar hem öğrenciler hem de vatandaşlar için bir nimet." dedi.

Rabia Yılmaz da klimalı durak hizmetini ilk kez Gümüşhane'de gördüğünü söyledi:

"Çoğu şehirde böyle bir şey yok. Küçük bir şehir olmasına rağmen çok güzel bir hizmet."