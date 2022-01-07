Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 05:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 137 bin 689 kozmetik ürün ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 137 bin 689 kozmetik ürün ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Çankaya ilçesinde bir mağazanın üst katında, kaçak kozmetik ürünler tespit etti.
Düzenlenen operasyonda, kozmetik malzemelerinin "ürün takip sistemi"nde kayıtlı olmadığı anlaşıldı.
Operasyonda 137 bin 689 kaçak kozmetik ürünü ele geçirdi.
Kaçakçılık ve zehirli madde imal ve ticareti suçundan 1 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Ankara Kaçakçılık
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