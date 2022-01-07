Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Çankaya ilçesinde bir mağazanın üst katında, kaçak kozmetik ürünler tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, kozmetik malzemelerinin "ürün takip sistemi"nde kayıtlı olmadığı anlaşıldı.

Operasyonda 137 bin 689 kaçak kozmetik ürünü ele geçirdi.

Kaçakçılık ve zehirli madde imal ve ticareti suçundan 1 şüpheli gözaltına alındı.