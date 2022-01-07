Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Hasan Tahsin Büyükçoban Caddesi 608/2 Sokak üzerinde Rıdvan K. isimli sürücü, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte otomobili ile seyir halindeyken otomobilinin içinden duman çıktığını fark etti. Bunun üzerine eşini uyaran sürücü çocuklarını da alarak araçtan indi.

4 kişilik ailenin araçtan inmesinden kısa bir süre sonra otomobil alev alev yanmaya başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Araç kullanılamaz hale geldi

Rıdvan K. durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilin her yerini saran alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: İHA]

Faciadan dönüldü

Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında araçta bulunan LPG tankının patlamaması büyük bir felaketin önüne geçerken, otomobil ise tamamen kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.