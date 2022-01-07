Ankara istikametine seyreden Şaban B. idaresindeki otomobil, arızalandığı için yolun sol şeridinde bekleyen Nuri Ali Ş. kontrolündeki cipe çarptı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir tır ile Mehmet Ö. yönetimindeki tır ise çarpışmanın etkisiyle cipin yola düşen tekerleğine çarparak savruldu.

Mehmet Ö.'nün kullandığı tırın dorsesinde bulunan sac ruloları da yola döküldü.

Araçlarda hasara yol açan kazada, otomobilde sıkışan Şaban B. yaralandı. Sağlık ve polis ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkarttığı Şaban B., hastaneye kaldırıldı.

Trafik kazası nedeniyle yaklaşık 1 buçuk saat tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.