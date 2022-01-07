Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 06:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Olumsuz hava şartları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) yapılacak bazı feribot seferleri iptal oldu.
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:
07.06 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.00 Bursa-Avcılar-Büyükçekmece
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09.00 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
10.45 Büyükçekmece-Avcılar-Bursa
11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
13.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
17.00 Bursa-Avcılar-Büyükçekmece
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