5 yaşındaki C.M.K., henüz bilinmeyen bir nedenle oturdukları evin balkonundan aşağı düştü.

Çevredekilerin fark etmesi üzerine hemen hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çocuğun 10,86 metreden düştüğü tespit edildi.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.