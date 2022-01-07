Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziosmanpaşa'da evinin balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı. Çocuğun balkondan düşme anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
5 yaşındaki C.M.K., henüz bilinmeyen bir nedenle oturdukları evin balkonundan aşağı düştü.
Çevredekilerin fark etmesi üzerine hemen hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çocuğun 10,86 metreden düştüğü tespit edildi.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: İstanbul
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