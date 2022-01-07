Kayak yapmak için Erciyes Dağı'na giden üniversite öğrencilerini taşıyan Orhun S.'nin kullandığı midibüs, Hacılar ilçesine bağlı Erenler Caddesi üzerinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hilal Sıkar olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Kürşad Samed Özçine de kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan sürücü ile beraber 19 öğrenci ise kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı midibüs kazası, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

