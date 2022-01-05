Aralarında Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin de bulunduğu Özkan Suruç'un kullandığı midibüs, Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte, Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde şarampole devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, sürücünün de aralarında bulunduğu 20 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

"Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum"

Vali Şehmus Günaydın, kaza bölgesine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Günaydın, "Hastanelerimizde şu anda yaralılarımıza müdahale ediliyor. Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre Erciyes Üniversitesi öğrencileri. Buraya saat 12.00 itibarıyla gelmişler. Dönüşte minibüsün yoldan çıkması ve devrilmesi sonucu maalesef bu üzücü kaza meydana geldi. Arkadaşlarımız çalışıyor, teknik olarak kazanın nedeni konusunda daha sonra ayrıntılı bilgi verecekler. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.