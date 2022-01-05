Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Dabakhane Mahallesi'nde kumar oynatıldığını tespit ettiği iş yerine baskın yaptı.

Operasyonda, kumar oynayan 9 kişi yakalandı, bir miktar para muhafaza altına alındı.

Ekipler, 9 kişiye idari işlem, kumar oynattığı belirlenen işletmeci hakkında da adli işlem yaptı.