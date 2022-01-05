Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da kumar operasyonu: 9 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen kumar operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Dabakhane Mahallesi'nde kumar oynatıldığını tespit ettiği iş yerine baskın yaptı.
Operasyonda, kumar oynayan 9 kişi yakalandı, bir miktar para muhafaza altına alındı.
Ekipler, 9 kişiye idari işlem, kumar oynattığı belirlenen işletmeci hakkında da adli işlem yaptı.
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