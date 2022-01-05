Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan soruşturmada, 2 şirket hakkında düzenlenen MASAK incelemeleri çerçevesinde 6 şüphelinin terör örgütü ile faaliyetleri tespit edildi. Şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda, yasaklı yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.