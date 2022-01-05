Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 15:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'te polis ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Yapılan soruşturmada, 2 şirket hakkında düzenlenen MASAK incelemeleri çerçevesinde 6 şüphelinin terör örgütü ile faaliyetleri tespit edildi. Şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda, yasaklı yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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