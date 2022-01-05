Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu’nun Ilgaz ve Yurduntepe kayak merkezlerindeki teleferik hatlarında arıza durumunda mahsur kalanların kurtarmak için tatbikat yaptı.

Senaryo gereği teleferikte kurtarılmayı bekleyen iki kayakçı için ekipler yukarı tırmandı.

Görevliler tarafından mahsur kaldıkları yerden kurtarılan kayakçılar, halatlarla aşağıya indirildi.

Jandarma Arama Kurtarma timleri, sezonun açılmasıyla kar araçları, kar motorları ve arama kurtarma köpekleriyle kayak merkezlerinde meydana gelebilecek kaybolma, yaralanma ve mahsur kalma olaylarına anında müdahale için hazır bulunduruluyor.