Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jandarma ekipleri Ilgaz Dağı'nda kurtarma tatbikatı yaptı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da Jandarma ekipleri, Ilgaz Dağı'nda kurtarma tatbikatı yaptı. Ekipler sezon boyunca meydana gelebilecek kazalara karşı önlem aldı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu’nun Ilgaz ve Yurduntepe kayak merkezlerindeki teleferik hatlarında arıza durumunda mahsur kalanların kurtarmak için tatbikat yaptı.
Senaryo gereği teleferikte kurtarılmayı bekleyen iki kayakçı için ekipler yukarı tırmandı.
Görevliler tarafından mahsur kaldıkları yerden kurtarılan kayakçılar, halatlarla aşağıya indirildi.
Jandarma Arama Kurtarma timleri, sezonun açılmasıyla kar araçları, kar motorları ve arama kurtarma köpekleriyle kayak merkezlerinde meydana gelebilecek kaybolma, yaralanma ve mahsur kalma olaylarına anında müdahale için hazır bulunduruluyor.
Etiketler: Ilgaz Dağı Jandarma Genel Komutanlığı Kastamonu
Sıradaki Haber
Bıçaklı saldırının psikolojik etkilerinden kurtulamayan doktor istifa etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz