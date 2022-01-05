Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emekleyerek dilenen kişi zabıtayı görünce yürümeye başladı
Gaziantep'te emekleyerek insanların duygularını sömüren dilenci, zabıta ekiplerini karşısında görünce ayaklandı. Ekipler tarafından yakalanan dilenciye cezai işlem uygulandı.
Kent merkezindeki kaldırımlarda sürünerek dilencilik yapan B.D'yi takibe alan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şahsı Hürriyet Mahallesi'nde yakalandı.
Karşısında zabıta ekiplerini görünce ayağa kalkmaya başlayan B.D, "yüksekten atlarım" şeklinde tehdit savurarak ekiplere zorluk çıkardı.
İfadesine başvurulan B.D'nin üzerindeki bir miktar paraya el koyan ekipler, Kabahatler Kanuna göre para cezası uyguladı.
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