Türk Kızılay Manisa Şubesi ile Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği kapsamında kent genelinde 1500 öğrenciye botları teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Türk Kızılayın hem afet zamanların hem de Türkiye'nin yaşadığı zor zamanlarda önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci de eğitime sınırsız destek sunduklarını, hayırseverlerin desteklerini yüksek bir hassasiyetle ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ise Türk Kızılay Manisa Şubesinin öğrencilere ve eğitim kurumlarına her zaman destek verdiğini kaydetti.