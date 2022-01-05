Ege Bölgesi'nde hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinin ihracatı artmaya devam ediyor.

İzmirli konfeksiyon ihracatçılarının açıkladığı verilerde 2021 yılında 1,5 milyar dolar ihracat yapıldı. Denizli'nin 1,4 milyar dolar, Balıkesir'in 75 milyon dolar, Uşak'ın ise 48 milyon dolarlık konfeksiyon ürünü ihraç edildi.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Burak Sertbaş, geçen yıl yapılan ihracatın 3 milyar doları aştığını söyledi:

"Türkiye genelinde konfeksiyon dış giyim ürün grubunda yüzde 20’lik artış sağlanırken, spor kıyafetlerde bu oran yüzde 40’lar seviyesine ulaştı. EHKİB ihracatında yer alan pamuktan örme spor kıyafetlerde yüzde 141’lik artış görüldü. En büyük ihracat ürün grubumuz olan tişörtlerde yüzde 15 artış gördük."

Son dönemde Fransa, İsviçre, Danimarka başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinin Türkiye'ye yöneldiğini vurgulayan Sertbaş, bu yıl ihracatçıların finansmana erişimindeki sorunlarının aşılması halinde Türkiye genelinde 22 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini söyledi.