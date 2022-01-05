Fatsa'daki tarihi çivisiz Sarnıç Camii, 1880'li yıllarda çivi kullanılmadan geçme sistemiyle yapıldı. Bu özelliğiyle ahşap işçiliğinin en güzel örneklerinden biri oldu.

Restorasyonu tamamlandı

Ancak zaman içinde yıpranan camide bir yıl önce restorasyon çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden cemaatine kavuştu.

Cami hakkınca bilgi veren Fatsa Belediye Başkanı Etem Kibar, "Bu cami ibadet adı altında bu bölgeye kazandırılmış. O dönem ki imkânlarla ne zor şartlar altında yapılmış, çok daha iyi görüyoruz. Tarihine sahip çıkmayan, tarihini bilmeyen bir milletin yok olmakla karşı karşıya kalacağını büyüklerimiz hep söylemiştir" dedi.

"150 yıllık tarihi bir cami"

Din görevlisi Celal Abukça ise, "Camimiz 150 yıllık tarihi bir cami. Tek ağaçtan yapıldığı söyleniyor. Dedelerimizden, büyüklerimizden dolayı çocukluğumuz buralarda geçti" açıklamasını yaptı.

Çivisiz Sarnıç Camii'nin restorasyonu için yaklaşık 1 milyon lira harcandı.