Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde yaşayan Selahattin Solguntekin, bir süre önce hayatını kaybetti.

Eniştesi için düzenlenen mevlide katılan kadının üzerine tavandan beton parçası düştü. Kafasından yaralanan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

"Ne olduğunu anlamadık, çok korktuk"

Cenazeye gelen ve aynı odada bulunan bir kadın, "Önce ben oraya oturacaktım, son anda vazgeçip karşıya oturdum. Dua okunurken önce çıtır çıtır diye ses geldi, sona bir gürültüyle beton parçası düştü. Ne olduğunu anlamadık, çok korktuk" dedi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.