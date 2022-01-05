Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2021 yılında kaçakçılığı önlemek ve suça karışanların yakalanması amacıyla 253 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan 319 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Bu kişilerden 652 bin 170 makaron, 1542 parfüm, 25 bin 525 paket sigara, 161 litre sahte alkol, 16 bin 530 emtia, 341 şişe kaçak içki, 4 bin 415 ilaç ya da hap, 222 cep telefonu, 3 bin 838 litre akaryakıt, 121 kilogram gıda malzemesi ve 1730 elektronik sigara ele geçirildi.

Yurda yasadışı yollarla sokuldukları belirlenen malzemelere emniyet birimlerince el konuldu.