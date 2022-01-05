Gaziosmanpaşa Adliyesinin bir birimi olan İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde mahkemeler, 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam ediyor.

Yerli ve yabancı çok sayıda yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı'ndaki adliyede, savcılık 10 Şubat 2020'den itibaren, 21 ve 22. Asliye Ceza mahkemeleri ise 24 Temmuz 2020'den bu yana faaliyet gösteriyor.

Mahkemelerde, savcılık yakalama kararlarına ilişkin işlemler, kesinleşmiş kararların infazı ve para cezalarına ilişkin işlemler yapılıyor. Ayrıca havalimanında meydana gelen olaylara seri biçimde müdahale edilmesi ve delillerin toplanması, mağdurların şikayetinin hemen alınması imkanı da sağlanıyor. Bu işlemlerin havaalanında yapılmasıyla yolcuların zaman kaybı ve seyahatlerinden geri kalmaması amaçlanıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da açılacak

Öte yandan havalimanı adliyesi uygulamasının diğer havalimanlarına da hayata geçirilmesi için Adalet Bakanlığınca çalışmalar devam ediyor. Özellikle yurt dışına çıkışlarının yoğun olduğu diğer havalimanlarında bu uygulamanın hayata geçirilmesi planlanıyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki konuşmasında, yurt dışına çıkışların yoğun olduğu diğer havalimanlarında da bu uygulamayı hayata geçirmeyi planladıklarını vurgulayarak, "2022 yılında, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir adliye kuracağız" bilgisini vermişti.