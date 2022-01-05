Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) duyurduğu operasyonda, "Mücadelemiz kararlılıkla sürüyor" mesajı verildi.