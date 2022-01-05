Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 10:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) duyurduğu operasyonda, "Mücadelemiz kararlılıkla sürüyor" mesajı verildi.
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