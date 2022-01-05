Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 09:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-DHA
Kınalıada açıklarında karaya oturan teknedeki 5 kişi kurtarıldı
Kınalıada açıklarında karaya oturan teknede mahsur kalan 5 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.
Kınalıada açıklarında içinde 5 kişinin olduğu tekne karaya oturdu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Karaya oturan teknenin yanına giden ekipler, kurtarama çalışması başlattı.
Botla tekneye yanaşan ekipler, 5 kişiyi tahliye etti.
Etiketler: Sahil Güvenlik
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