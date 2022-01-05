Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatay'ın Erzin ilçesinde, oğluna kurye aracılığıyla et döner arasında uyuşturucu gönderdiği belirlenen baba tutuklandı.
Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine şüpheli M.Ş'nin oğluna kuryeyle gönderdiği pakette arama yaptı.
Polis, lavaş ekmeğe sarılı et döner dürüm arasına gizlenmiş 1,7 gram eroin buldu.
Gözaltına alınan M.Ş, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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