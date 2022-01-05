Özalp Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar ve yollarda buzlanma tehlikesi dolayısıyla bugün ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği duyuruldu.

Sevgili Öğrenciler, Kıymetli Öğretmenlerimiz,



Olumsuz hava şartları, yoğun kar yağışı ve yollarda buzlanma tehlikesi nedeniyle 05.01.2022 Çarşamba günü Özalp İlçemizde ilk ve orta dereceli okullar (liseler dahil) 1 (bir) gün tatil edilmiştir. pic.twitter.com/LfXynYDuxH — Özalp Kaymakamlığı???????? (@Ozalpgovtr) January 4, 2022

Saray ilçesinde de olumsuz hava koşulları ve kapalı yollar nedeniyle eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Gümüşhane

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle, sağlık ve ulaşımda ulaşım sorunları yaşanabileceği belirtildi.

Bu nedenle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bugün tatil edildiği aktarılan açıklamada, ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Açıklamada, trafiğe çıkacak sürücülerin yoğun buzlanmaya karşı dikkatli olması istendi.