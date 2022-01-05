Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 08:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'teki yangında 4 katlı bina boşaltıldı
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te dört katlı binanın birinci katında çıkan yangın nedeniyle apartman sakinleri itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.
Necmettin Erbakan Mahallesi'ndeki dört katlı binanın birinci katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tedbir amaçlı itfaiye ekiplerince evlere uzatılan merdivenle bina sakinleri tahliye edildi.
Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.
İlk belirlemelere göre, dumandan etkilenen üç kişi hastaneye kaldırıldı.
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