Necmettin Erbakan Mahallesi'ndeki dört katlı binanın birinci katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tedbir amaçlı itfaiye ekiplerince evlere uzatılan merdivenle bina sakinleri tahliye edildi.

Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

İlk belirlemelere göre, dumandan etkilenen üç kişi hastaneye kaldırıldı.