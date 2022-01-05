Devriye gezen polis ekipleri, lüks cipe şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen sürücü kaçmaya başladı. Polis ekipleri de ciple kaçan 4 kişiyi takibe koyuldu.

Bakırköy istikametine doğru kaçan sürücüye destek ekipleri yolda önlem aldı.

Sürücü aracı denetim yapan trafik polislerinin üzerine sürdü, kaçmaya devam etti.

Ancak bir süre sonra direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü önce bariyerlere çarptı.

Sonra polis tarafından durduruldu.

Cipteki 4 şüpheli gözaltına alındı. Yabancı uyruklu sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü, cip ise otoparka çekildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.