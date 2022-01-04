Van'dan Trabzon Havalimanı'na inen ilk uçak itfaiye araçlarının sıktığı suyun eşliğinde aprona yanaştırıldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Van'dan Trabzon'a ilk uçuş seferinin gerçekleştiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:

"Bugün Van'dan Trabzon'a ilk doğrudan uçuş gerçekleşti. Seferlerin düzenlenmesinde emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Anadolu Jet'e şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun."