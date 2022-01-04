Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 23:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'dan Trabzon'a direkt uçuşlar başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van'dan Trabzon'a ilk direkt uçuşlar bugün düzenlenen seferle başladı.
Van'dan Trabzon Havalimanı'na inen ilk uçak itfaiye araçlarının sıktığı suyun eşliğinde aprona yanaştırıldı.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Van'dan Trabzon'a ilk uçuş seferinin gerçekleştiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:
"Bugün Van'dan Trabzon'a ilk doğrudan uçuş gerçekleşti. Seferlerin düzenlenmesinde emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Anadolu Jet'e şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun."
Bugün Van’dan Trabzon’a ilk doğrudan uçuş gerçekleşti. Seferlerin düzenlenmesinde emeği geçen @UABakanligi Sayın @akaraismailoglu ve Anadolu Jet’e şehrimiz adına teşekkür ediyorum.— İsmail Ustaoğlu (@valiustaoglu) January 4, 2022
Hayırlı olsun. pic.twitter.com/8BTX14GySC
Etiketler: Van Trabzon Adil Karaismailoğlu
Sıradaki Haber
İzmir'de 318 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz