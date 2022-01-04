Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 22:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Ayvalık ilçesi açıklarındaki fiber tekne ve can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenlerin, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine götürüldüğü öğrenildi.
Etiketler: Balıkesir Düzensiz Göçmenler Yunanistan Sahil Güvenlik
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