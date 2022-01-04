Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan COVID-19 tedbirlerinin uygulanmaya devam edildiğini açıkladı.

Başka bir hastalık nedeniyle hastanelere sevk edilen tutuklu ve hükümlüler, ceza infaz kurumuna dönüşlerinde 14 gün boyunca izolasyona tabi tutuluyor, bu süre sonunda da yapılan PCR testi sonucuna göre odalara alınıyor.

Cezaevlerine ilk kabulde semptomu bulunan hükümlü ve tutuklular, doktor tavsiyesine göre ayrı odalarda veya hastanelerde gözlem altında tutuluyor.

Nakil durumunda test yapılıyor

Zorunlu nakil, açık ceza infaz kurumuna ayrılma gibi sebeplerle başka bir kuruma geçen hükümlü ve tutuklular sağlık raporu alıyor ve bu kişilere PCR testi yapılıyor.

Cezaevinde görev yapan personel ise eldiven, maske ve siperlik kullanıyor.

Aşılama işlemleri sürüyor

Açıklamada, ziyaretçilerden HES kodu istendiği hatırlatıldı ve "Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak aşılama işlemleri devam etmektedir. 4 Ocak 2022 itibarıyla ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulardan birinci doz aşı yaptıranların oranı yüzde 95, ikinci doz aşı yaptıranların oranı yüzde 87'dir" bilgisi paylaşıldı.

COVID-19 izin süreleri uzatılmıştı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki COVID-19 izin sürelerinin, 30 Kasım 2021'den itibaren 2 ay uzatıldığı hatırlatıldı:

"Şu an itibarıyla 384 ceza infaz kurumumuzdan 90'ında pozitif vaka bulunmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yapılan bildirimlere göre, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklularda görülen COVID-19 vaka sayısı 543'tür. Bu hükümlü ve tutuklulardan 61'inin tedavilerine Sağlık Bakanlığı tedavi algoritması çerçevesinde, hastanede devam edilmektedir.

Hastanede tedavisi devam eden hükümlü ve tutuklulardan biri yoğun bakım ünitesinde bulunmaktadır. Tedavilerine ceza infaz kurumlarında devam edilen 482 hükümlü ve tutuklunun ise COVID-19 açısından herhangi bir semptomu bulunmamakta olup, genel sağlık durumları iyidir."

COVID-19 salgınının Türkiye'de etkili olduğu 14 Mart 2020'den bugüne kadar hayatlarını kaybeden 32 hükümlü ve tutuklunun kronik rahatsızlıkları nedeniyle salgın öncesinde veya salgın sırasında hastanelerde tedavi edildikleri sırada, 19 hükümlünün ise COVID-19 virüsüne bağlı olarak bağışıklık sistemlerinde gelişen komplikasyonlar nedeniyle vefat ettiklerinin belirlendiği açıklandı.