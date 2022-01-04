Karabük'te bir iş yerinin vitrin camında asılı Türk bayrağını gören bereli kadın, bayrağı indirmeye çalıştı.

Bir süre bayrağı çekiştiren ve bulunduğu yerden alamayan kadın, iş yeri çalışanlarını fark edince elindeki kağıdı göstererek bölgeden uzaklaştı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği belirlenen Ş.U'yu gözaltına aldı.

"Öfke ve tepkiyle saldırdı"

İş yeri sorumlusu Uğur Güneş, bir kadının cama yaklaşarak bayrağa saldırdığını söyledi.

Bayrağı indiremeyince elindeki kağıdı kendilerine gösterdiğini ancak ne olduğunu göremediğini anlatan Güneş, "O esnada müşteriye baktığım için hemen müdahale edemedim. Sonradan kayboldu ortadan. Aşırı bir hırs, öfke ve tepkiyle saldırdı. Maskeden dolayı yüzünü göremedim" dedi.