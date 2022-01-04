Erzurum'da bir kişi halk otobüsüne maskesi olmadan bindi. Ücreti de ödemeyen yolcu, otobüs şoförü tarafından maske takması konusunda uyarıldı.

Duyarsız yolcunun uyarıları dikkate almaması üzerine, şoför polisi aradı.

Diğer yolcularla da tartışan kişi, maske takmama ısrarını sürdürdü. Duruma tepki gösteren bir yolcu, otobüs yolcu almak için yavaşlayınca maskesiz yolcuyu zorla araçtan indirdi.

Otobüste yaşanan o anlar, araç içi kameralar tarafından görüntülendi.

