Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 20:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Maskesiz yolcu otobüsten zorla indirildi
Erzurum'da, halk otobüsüne maskesiz binen kişi, şoför ve yolcuların uyarısını dikkate almamakta ısrar edince otobüsten zorla indirildi. O anlar, araç içi kameraya yansıdı.
Erzurum'da bir kişi halk otobüsüne maskesi olmadan bindi. Ücreti de ödemeyen yolcu, otobüs şoförü tarafından maske takması konusunda uyarıldı.
Duyarsız yolcunun uyarıları dikkate almaması üzerine, şoför polisi aradı.
Diğer yolcularla da tartışan kişi, maske takmama ısrarını sürdürdü. Duruma tepki gösteren bir yolcu, otobüs yolcu almak için yavaşlayınca maskesiz yolcuyu zorla araçtan indirdi.
Otobüste yaşanan o anlar, araç içi kameralar tarafından görüntülendi.
Son Haberler
- 21:10
- 21:24
- 21:04
- 20:53
- 21:26
Sıradaki Haber
2 ilde DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz