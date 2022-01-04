Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 19:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ocakta bahar havası
[Fotoğraf: AA]
Meteorolojinin son değerlendirmesine göre, bu hafta yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerine çıkacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, batı kesimlerden başlayarak, zamanla yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Bazı merkezlerimizde hafta boyunca beklenen en yüksek hava sıcaklıkları; Ankara: 14, İstanbul: 17, İzmir: 19, Antalya: 19, Samsun: 19, Trabzon: 16, Erzurum: 4, Diyarbakır: 12, Van: 7 derece olacak.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
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