Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 18:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Manisa Şehzadeler'de, terör örgütü DEAŞ içinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesi için operasyon düzenledi.
Çeşitli adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, terör örgütü içinde silahlı faaliyet yürüttüğü suçlamasıyla Irak uyruklu F.A.B.B., A.A.J.A., J.S.M.A. ve A.M.M.M. yakalandı.
Zanlıların sorguları devam ediyor.
Etiketler: DEAŞ Manisa Terör Örgütü Terörle Mücadele
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