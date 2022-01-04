Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 18:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçik yiğitliğin zirvesinden seslendi
Milli Savunma Bakanlığı, zorlu kış şartlarında karlı dağ zirvelerinde görev yapan Mehmetçiklerle ilgili hazırlanan klibi paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yuva yaptılar göklere, baş döndüren yerlere. Vatan, millet ve bayrak sevdasıyla yoğrulan kahraman Mehmetçik, yiğitliğin zirvesinden sesleniyor." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Mehmetçik Milli Savunma Bakanlığı
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