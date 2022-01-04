Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Enes Koca, okul dönüşü Mimar Sinan Mahallesi Altın Caddesi üzerindeki boş arazide başıboş köpeklerin saldırısına uğramıştı.

Ağır yaralanan ve Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Enes'in tedavisi sürüyor.

Saldırı sonucu, çocuğun baş bölgesindeki saçlı derinin yanı sıra sol bacağının arkasındaki kas dokularının da parçalandığını anlatan Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel, "Diz altı kısımdaki kasları hareket ettiren siniri de parçalamışlardı. Çocuk geldiğinde durumu gerçekten çok ağırdı. Hem tıbbi anlamda hem psikolojik anlamda çok ağır bir travma altındaydı" dedi.

Saldırıdan sonra ilk defa yürüyecek

Enes'in, geçirdiği 9 cerrahi müdahalenin ardından kontrollü olarak eve gönderildiğini hatırlatan Şenel, Koca'nın tedavisinin 5-6 ay sürebileceğini, okula dönebilmesi için de psikolojik açıdan hazırlanması gerektiğini söyledi:

"Çocuğu geniş bir ekip takip ediyor. Sadece cerrahi kısmı yok, aynı zamanda çocuk psikiyatrisi takip ediyor. Çocuk enfeksiyon ve fizik Tedavi bölümlerimiz takip ediyor. Beyin cerrahisi ve çocuk nöroloji bölümlerimiz takip ediyor. Bütün bölümlerin takip ettiği bir ekip çalışması halinde çocuğu toparlamaya çalışıyoruz.

Önümüzdeki süreçte fizik tedavi ile beraber çocuğu biraz daha toparlayacağımızı, muhtemelen bir iki gün içinde ilk defa ayağa kaldırabileceğimizi düşünüyoruz. Ayağındaki yarayı bir cihazla beraber destekleyerek çocuğu ilk defa yürüteceğiz."

Son iki ayda iki çocuk saldırıya uğradı

Köpek sürüleri tarafından saldırıya uğrayan çocuk vakalarında artış olduğuna işaret eden Şenel, "30 yılı aşkın bu mesleğin içindeyim. Köpek sürülerinin parçalamaya çalıştığı çocukları görmüyordum ki, bu çocuk Ankara'da bir kenar mahallede oturmuyor. Merkezde oturuyor, şehrin dışında oluyordu bu işler. Bunları yakın zamanda giderek artan oranda görmeye başladık. Son 2 ay içinde ikinci çocuk saldırıya uğradı bu şekilde" dedi.

Emrah Şenel, sürüler halinde gezen köpekler için şehir dışında geniş alanlar ayrılması ve barınma şartlarının oluşturulup kısırlaştırma işlemlerinin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Haftalık anesteziye giriyor"

Enes'in annesi Ayşe Koca ise çocuğunun yaralarının iyileşmesine karşın ağır bir travma yaşadığını dile getirerek, "Acısını geçirecek bir ağrı kesici, moralini düzeltebilecek bir şey yok. Hiçbir şey Enes'i mutlu etmiyor. Sürekli kötü rüyalar görüyor, rüyalarında uykusunda o anı yaşıyor. Zaten uyuyamıyor. Haftalık anestezi altında enfeksiyon bakımları yapılıyor. Başına takılan doku geliştirici bir cihaz nedeniyle haftalık anesteziye giriyor" dedi.

Sokak köpekleri sorununa kesin bir çözüm bulunmasını isteyen Koca, şunları söyledi:

"Hayvanlara sokaklarda yemek vermek, ekmek vermek, bunlara mama vermek hayvanları sevdiğinin göstergesi değil. İnsan canı mı önemli, hayvanın canı mı? Biz hayvanları seviyoruz ama bunlara şehrin uzağında bir yerde iyi bir bakım yeri yapılması lazım. Bunlar ortalıkta başıboş gezemez. Bugün benim çocuğumun başına geldi. Yarın başkasının başına gelmeyeceği ne malum?"