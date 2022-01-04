Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis merkezli 4 ilde PKK'ya operasyon: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bitlis merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "bölücü terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçunu işleyenlere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, Bitlis, İstanbul, Manisa ve Mersin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.
Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 8 akıllı cep telefonu ve 8 sim kart, Cumhuriyet savcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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