Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 17:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samanlık yandı, hayvanları mahalleli kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de bir evin samanlığında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ahırdaki hayvanlar ise mahalleli tarafından kurtarıldı.
Edirne Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde, Şefik Püsküllü'ye ait evin samanlığından duman çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine itfaiye, polis, 112 Acil Servis ve Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) ekipleri sevk edildi.
Ev sahipleri ve mahalle sakinleri samanlığın yanındaki ahırda bulunan büyükbaş hayvanları dışarı çıkardı.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında samanlıkta hasar oluştu.
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