Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 18:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 2 bin 860 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 2 bin 860 litre sahte içki ele geçirildi.
Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mürefte Mahallesi'nde H.A.Y.Ş'nin sahte içki ürettiği ve bu içkilerin Ü.B.Ö'ye ait araçla dağıtımını yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler söz konusu araçta yaptığı aramada bidonlar ve bir tankın içinde 2 bin 860 litre sahte içki ele geçirdi.
Şüpheliler H.A.Y.Ş ve Ü.B.Ö. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.
Etiketler: Sahte İçki Sahte Alkol Tekirdağ
Sıradaki Haber
Bitlis merkezli 4 ilde PKK'ya operasyon: 8 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz