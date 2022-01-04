Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 18:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 31 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dalaman açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 31 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna aldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla Yunanistan Sahil Güvenlik Göç
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