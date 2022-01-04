Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 20:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 ilde DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, geçmiş yıllarda Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik Şanlıurfa ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda Irak uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele DEAŞ
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