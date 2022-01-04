Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir taksi şoförünün uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, taksiyi Kacerli Mahallesi Karaca Sokak'ta durdurdu.

Taksi şoförü L.G'nin üstünde ve araçta yapılan aramada, 5 adet alüminyum folyoya sarılı sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen anahtarlık görünümünde hassas terazi ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Gözaltına alınan L.G'nin, Yenidoğan Mahallesi'ndeki evinde ise camdan yapılmış 5 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Taksi şoförü tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından L.G, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde satışı yapmak" suçundan tutuklandı.