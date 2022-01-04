Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 22:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de maden ocağında kaza: 1 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseri'nin Develi ilçesinde maden ocağındaki boşluktan düşen iki işçiden biri hayatını kaybetti.
Havadan Mahallesi'nde çinko madeni ocağında çalışan F.Y. ve F.D, bilinmeyen bir nedenle boşluğa düştü.
Ekiplerin çalışması sonucu F.Y. ve F.D. düştükleri yerden çıkarılarak Develi Devlet Hastanesine sevk edildi.
F.Y, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. F.D'nin tedavisi sürüyor
Etiketler: Kayseri İş Kazaları
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