İzmir'de 318 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında, yeni yılın ilk 4 gününde, 318 düzensiz göçmen kurtarıldı. 84 göçmen ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Karaburun açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot yönlendirildi.
Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 37 düzensiz göçmen kurtarılıp, karaya çıkarıldı.
Çeşme'de 157 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çeşme açıklarında da Türk kara sularına geri itilen 157 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Dikili açıklarında 43, Foça açıklarında 81 düzensiz göçmen olmak üzere 124 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler
Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme ve Dikili'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 84 düzensiz göçmen yakaladı.
Yeni yılın ilk 4 gününde kurtarılan ve yakalanan 402 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.