Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte ve kaçak içki ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler belirledikleri adreslere yaptıkları baskınlarda sahte 2 bin 376 litre ve kaçak 162 şişe içki ile sahte içki yapımında kullanılan 330 litre etil alkol ve 5 litre aroma ele geçirdi.

Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.