Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 2 bin 376 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da 2 bin 376 litre sahte ve 162 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte ve kaçak içki ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler belirledikleri adreslere yaptıkları baskınlarda sahte 2 bin 376 litre ve kaçak 162 şişe içki ile sahte içki yapımında kullanılan 330 litre etil alkol ve 5 litre aroma ele geçirdi.
Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçak İçki Kaçakçılık
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