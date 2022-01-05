Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede gerçekleştirdikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Z.K'yı yakaladı.
Gözaltına alınan ve arandığı belirlenen şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Sınır Güvenliği Terör Örgütü PKK/KCK
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