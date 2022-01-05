Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 11:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 17 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'nın Milas ilçesinde tırla öğrenci servisinin çarpıştığı trafik kazasında, 16’sı öğrenci 17 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıları tedavisi sürüyor.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen tır, Milas-Selimiye kara yolunda T.E’nin kullandığı öğrenci servisiyle çarpıştı.
Kazada, servis şoförü T.E. ile araçtaki 16 öğrenci yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Şule Çet davasının sanık avukatına hapis cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz